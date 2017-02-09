Сегодня состоялась встреча обвиняемого Александра Лапшина с сотрудниками посольства России в Азербайджане, сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры АР.

Встреча была обеспечена на основании требований Венской конвенции по консульским сношениям, а также обращения посольства России в Азербайджане в МИД страны.

«Ему предъявлены обвинения по двум статьям (281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики)», — говорится в комментарии посольства РФ в Азербайджане.

В ближайшее время должен состояться суд для определения меры пресечения.

«Лапшин не имеет жалоб на условия содержания. Ему обеспечен адвокат. Предоставлена возможность звонить по телефону. Чувствует себя нормально», — сказал пресс-атташе посольства России в Азербайджане Денис Апашкин.