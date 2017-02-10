В Хамовнический суд Москвы поступил иск о взыскании с юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко компенсации за затопленную квартиру. Соседка пары требует компенсировать ей стоимость ремонта жилья, моральный ущерб и затраты на юристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

«В суд поступил иск о взыскании с Евгения Петросяна и Елены Степаненко компенсации за затопление квартиры заявительницы. В иске указано, что потоп в квартире произошел из-за живущих над заявительницей Евгения Петросяна и Елены Степаненко», — цитирует агентство Мышелову.

По словам пресс-секретаря, сумма иска составляет 350 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 февраля 2017 года.

При этом Евгений Петросян заявил, что невиновен в бытовом конфликте со своими соседями.

— Я не имею к этому никакого отношение, там живёт другой человек. Я владелец квартиры, но там проживает другой человек, — подчеркнул Петросян в интервью Лайфу.