Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг, 9 февраля, с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова и вручил отцу шехида Салману Гурбанову золотую звезду Национального героя Азербайджана, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи с главой государства отец Чингиза Гурбанова Салман Гурбанов сказал: «Эта высшая награда является оценкой, данной Вами не только Чингизу, но и всем нашим шехидам, отдавшим жизнь за азербайджанские земли. Выражаю Вам глубокую признательность, господин Президент. Как отец шехида, хочу заверить Вас в том, что и сейчас готов по Вашему приказу взять оружие и освободить родную землю. Большое спасибо, господин Президент, благодарю Вас».