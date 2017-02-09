Институт по правам человека Азербайджана наградил российского историка Олега Кузнецова сертификатом за вклад в антитеррористическую деятельность и медалью имени Ровшана Мустафаева, сообщает Report.

«Тема терроризма актуальна в мире еще с 70-80-х годов, когда по Европе прокатилась серия террористических актов, устроенных армянскими радикалами», — заявила директор Института Айтен Мустафаев на вручении сертификата.

По ее словам, армянские террористы устроили даже теракты в США, выражая свой протест Монте Мелконяну.

«Теракт, сотворенный руками армян в Москве в 1977 году, буквально оглушил нас. Мы стали слишком поздно исследовать вопрос армянского терроризма», — подчеркнула А.Мустафаева, указав на необходимость донесения до мировой общественности объективной информации об армянском терроризме.

Российский историк О.Кузнецов отметил, что армянский терроризм, в отличие от ряда других форм терроризма, имеет специфические черты, представляя собой криминальное явление, которое является угрозой региону и миру.

«Армянский терроризм носит транснациональный характер. Наиболее пострадавшими странами от действий армянских радикалов являются Турция и Азербайджан, поэтому тематика подобного терроризма остро воспринимается и с особым интересом встречается именно в этих странах», — сказал он.

По его словам, Россия в своей давней исторической ретроспективе неоднократно сталкивалась с явлениями армянского террора.

«Взрыв в Московском метро в 1977 году стал основой нового витка террора на пространстве бывших советских республиках, открыл новую страницу в истории армянского и мирового террора», — подчеркнул О.Кузнецов.