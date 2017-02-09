«Президенты Азербайджана и Ирана встретятся в Исламабаде в рамках саммита Организации экономического сотрудничества».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Он отметил, что саммит будет проведен 1 марта.