Как сообщает АПА, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.
Он отметил, что саммит будет проведен 1 марта.
Как сообщает АПА, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.
Он отметил, что саммит будет проведен 1 марта.
Дата: 2017/02/09 20:31
Раздел: Азербайджан, Важно
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