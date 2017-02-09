Не менее четырех британских истребителей поднялись в воздух для перехвата, предположительно, двух российских бомбардировщиков, которые пролетали у берегов Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации.

По данным указанных сайтов, две пары британских истребителей «Торнадо» вылетели с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии и направились в два района Атлантики: к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии. Там они встретили для сопровождения российские стратегические бомбардировщики и самолет-заправщик.

При этом, на севере Бискайского залива к британским самолетам присоединились истребители французских ВВС. «Интерфакс» отмечает, что тип российских самолетов пока еще не известен, однако в сети появились записи радиоперехвата разговоров, которые приписываются российским летчикам со своими наземными службами.

Минобороны Великобритании пока еще не подтвердило эту информацию.