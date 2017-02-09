Из-за равнодушия Запада к Грузии чиновники при власти подумывают о возобновлении диалога с Россией. В Тбилиси якобы разочаровались в политике Брюсселя и отсутствии какой-либо поддержки НАТО. Поэтому Грузия, которая в свое время пострадала от агрессии России, снова возвращается в ее сферу влияния. Об этом сообщают аналитики частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Новость передает «Пресса Украины».

Политика Белого Дома пока не прояснилась для многих европейских стран, Грузии в том числе. Однако, не США едиными, как говорится, но и позицией ЕС в Тбилиси разочаровались, говорят в Stratfor. В любом случае существует вероятность, что между Москвой и Тбилиси в 2017 году начнутся новые переговоры, которые станут крайне выгодными России.

Так, в конце декабря Тбилиси и Москва достигли нового соглашения, которое разрешает транзит российского природного газа в Армению через Грузию.

«Предлагая Тбилиси деньги, Москва получит больше возможностей увеличить объемы транспортировки природного газа. Ходят слухи, что российский энергетический гигант «Газпром» предложил купить 25% Georgian Gas and Oil Corp, контролирующей трубопровод, который транспортирует природный газ в Армению. Если сделка состоится, то это будет самое большое присутствие России с 2006 года в энергетическом секторе Грузии», — так поясняют ситуацию американские аналитики.

Они же заявляют, что сейчас Тбилиси, подспудно, ищет пути сотрудничества с Россией. В обход санкций и пожеланий ЕС, который кстати все же проголосовал за «безвиз» для грузин.

Пока же в грузинских властных кабинетах думают над тем, как разумно начать новую волну экономических отношений с Москвой, простые граждане оказались на перекрестке. Здесь не знают, нужно ли стремиться к вступлению в НАТО и ЕС, или наоборот — взвесить свои возможности для интеграции в западные институты.

Как доказательство своих заявлений, аналитики приводят цифры. Таким образом, данные соцопросов свидетельствуют о том, что 53% грузин выступают за европейскую интеграцию. А это, на секундочку, меньше чем в 2016 году. Тем временем количество сторонников России, по тем же социологическим данным, выросло на 10%.

Изменения, произошедшие в России, Европе и Соединенных Штатах, по данным Stratfor, уже повлияли на отношения между Грузией и Абхазией и Южной Осетией. В частности, начались разговоры о возобновлении экономических отношений с Грузией, а следовательно и с Россией. Так, по данным исследований, Грузия стремится к восстановлению дипломатических отношений с Россией, которые были прерваны в 2008 году.

«Открытый контакт с Россией особенно важен для Тбилиси, поскольку Грузия пытается не потерять большую территорию – сепаратистские регионы, где сейчас находятся примерно 10000 российских солдат», — резюмировали аналитики Stratfor.

Как известно, недавно Грузия все же выражала свою официальную позицию, направленную на дружбу с ЕС. Однако, аналитики предупредили, что учитывая отсутствие внимания Европейского союза к Тбилиси, а также отсутствие четкой позиции новой администрации США по отношению к региону Южного Кавказа, Тбилиси вынужден рассматривать несколько вариантов.