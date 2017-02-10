России не удастся восстановить свое влияние на постсоветском пространстве.

Об этом в интервью журналу «Країна» рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

«Провалились все планы «русского мира». Путин рассчитывал на русскоязычных и этнических русских, но они оказались верными украинскому государству и ее европейскому выбору. Чтобы скрыть неудачу, Россия полезла на Ближний Восток и устроила себе там второй Афганистан. А теперь надеются на дружбу с Трампом и крупную сделку. Чтобы это можно было подать своему населению, как геополитическую победу», — говорит публицист.

Когда эти расчеты провалятся, в российской верхушке созреет атмосфера возможного дворцового переворота. Так всегда бывает в авторитарных режимах после крупных внешнеполитических поражений.

«Когда это будет — не знаю. Может, через два месяца, а может — через два года. Поэтому замораживание конфликта на Донбассе выгодно Украине. Ведь она сможет продвигать реформы», — говорит Пионтковский.

РФ не может установить желаемый контроль на постсоветском пространстве.

«Никому не нужно российское доминирование. Ни народам Грузии и Украины, которые выбрали европейский путь развития, ни таким постсоветским паханам, как Назарбаев или Лукашенко. Москва рано или поздно убедится в бессмысленности своих иллюзий. Поймет, что восстановить империю — невозможно», — добавил он.