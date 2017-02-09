Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Данное уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти в реанимационном отделении ГБУЗ «Сахалинская областная больница» 36-летнего местного жителя, который был госпитализирован в указанное медицинское учреждение с колото-резаными ранениями.

По версии следствия, 15 июля 2016 года между потерпевшим и его знакомым, которые находились в кооперативных гаражах, расположенных на ул. Пограничной областного центра произошел конфликт из-за ремонта машины. В данный спор вмешался их общий знакомый и высказал свое мнение, что потерпевший себя не правильно ведет, на что тот подошел к мужчине и ударил его. После произошедшего, последний сел в машину, поехал домой, взял кухонный нож и, вернувшись, нанес им два удара в область спины обидчика, а также один удар по голове неустановленным в ходе расследования уголовного дела тупым предметом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.