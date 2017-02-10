В Санкт-Петербурге задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Согласно информации сайта neva.today, у гражданина Азербайджана обнаружили почти два килограмма гашиша.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого на улице Коллонтай. В ходе личного досмотра при нем было обнаружено 20 плиток неизвестного вещества общим весом 1924 грамма. Экспертиза показала, что это наркотическое средство растительного происхождения, а именно гашиш.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному азербайджанцу грозит до 10 лет колонии.

