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Арабские туристы, которым так вольготно отдыхается в Баку, решили расширить ареал своих развлечений.

Не обнаружив в нашем городе ни ночных клубов, ни казино, где можно вольготно швырять нефтедоллароми, наши арабские гости решили тряхнуть мошной и заодно удовлетворить свои низменные инстинкты по-другому.

Как сообщают местные СМИ, арабские туристы на дорогих автомобилях отправились в регионы республики, где устроили массовую бойню птиц и кроликов, а после выложили отвратительно-циничные фотографии «удачной охоты» в социальных соцсетях.

Представляем вам данные кадры:

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Источник фото: сайты Vesti.az и Baku.ws.