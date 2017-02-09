Арабские туристы, которым так вольготно отдыхается в Баку, решили расширить ареал своих развлечений.
Не обнаружив в нашем городе ни ночных клубов, ни казино, где можно вольготно швырять нефтедоллароми, наши арабские гости решили тряхнуть мошной и заодно удовлетворить свои низменные инстинкты по-другому.
Как сообщают местные СМИ, арабские туристы на дорогих автомобилях отправились в регионы республики, где устроили массовую бойню птиц и кроликов, а после выложили отвратительно-циничные фотографии «удачной охоты» в социальных соцсетях.
Представляем вам данные кадры:
Источник фото: сайты Vesti.az и Baku.ws.