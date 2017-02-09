Эксперты уверены в спекулятивном характере нынешнего укрепления маната по отношению к доллару.

Как передает Туран, глава Центра общественных инициатив Губад Ибадоглу считает, что укрепление маната временное явление.

По его словам, этому процессу способствует централизованное сокращение денежной массы (маната).

«В результате такой монетарной политикой деловая активность еще более подавлена, уменьшена покупательная способность, экономика еще более ослабла», сказал Г.Ибадоглу.

Председатель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов же, считает, что следует установить маржу между курсами покупки и продажи доллара коммерческими банками. По его мнению, маржа должна быть 4%.

«Долгое время доходы банков от торговли валютой были меньше 4%. Поэтому такой процент в свою очередь не будет стимулировать черный рынок», считает В.Байрамов.

Отметим, что в феврале манат укрепился по отношению к доллару на 19 гяпик или на 9,9%. Так, 2-го февраля официальный курс маната составлял 1,92 за доллар, а 9 февраля 1,7301 за доллар.