Баку готов принять участие во встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию в Москве, но предложений по конкретным срокам пока нет, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Эльмар Мамедъяров.

«Идея прозвучала, когда я был в Москве. Сергей Викторович (Лавров) предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Я сказал, пожалуйста, я готов», — заявил Мамедъяров.

По его словам, примерные сроки встречи не осуждались. «Это потребует согласования графиков. Пока предложений по конкретным срокам нам не поступало, но наше принципиальное согласие есть», — сказал глава МИД.

Эльмар Мамедъяров заявил, что статус-кво по Карабаху не удовлетворяет никого.

«Несколько раз в мою бытность министром мы были довольно близки к вопросу сдвига. Все понимают, что существующий сегодня статус-кво никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны. Мы, конечно, не довольны тем, что в течение 20 лет оккупированные территории освобождаются только, к сожалению, военной силой», — сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, необходимо постепенно «чистить стол» от проблем. «А проблемы какие? Самая главная — это наличие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. И в первую очередь хочется сказать, что солдаты просто должны вернуться в казармы и тогда это откроет колоссальные возможности и это часть плана», — заявил глава МИД Азербайджана.