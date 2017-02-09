Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Баку учитывает наличие в Армении российской военной базы.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью РИА Новости, что наличие российской военной базы в Армении является делом Москвы и Еревана, но Баку это учитывает.

«Это, конечно, дело двусторонних отношений между Россией и Арменией. При понимании, конечно, что каждая страна, соответственно, в регионе тоже реагирует, исходя из тех угроз и вызовов, с которыми она сталкивается. Этот фактор тоже надо всегда учитывать», — сказал глава МИД Азербайджана.

Мамедъяров напомнил, что российская база находилась в Армении еще с советских времен.

«Эта военная база была издавна там, еще во времена Советского союза там достаточно сильная группировка войск находилась на южном направлении, на границе с Турцией — членом НАТО. В данном случае, я так понимаю, что пускай Россия с Арменией сами определяют. Хотя, конечно, мы тоже должны глаза открытыми держать с учетом вызовов и угроз», — подчеркнул министр.

Кроме того, как отметил Мамедъяров, власти Азербайджана обеспокоены ситуацией с Мецаморской АЭС в Армении, считают ее устаревшей.

«Мы все время беспокоимся с нашими региональными партнерами по поводу Мецаморкой АЭС. Она совсем устаревшая, «чернобыльский вариант». К счастью, «Росатом» дает какие-то дополнительные деньги. Но в принципе, это уже отжившая свой срок электростанция. Потому что если, не дай Бог, что-то произойдет, то пострадают все, не только Армения», — сказал Мамедъяров.