«В течение последних 25 лет отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются с каждым днем».

Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Он подчеркнул, что за последние 3 года президенты Ирана и Азербайджана встретились 7 раз.

«В регионе нет связей равных ирано-азербайджанским. Контакты меду различными структурами постоянно продолжаются. Возможно в июле этого года в Нахчыване начнет действовать совместный завод по производству автомобилей», — отметил он.

По словам иранского посла, Ильхам Алиев в марте совершит визит в Иран.

По его словам, посольство Азербайджана в Тегеране и Ирана в Баку работает над сроками и программой визита.