За последние два дня Россия поставила Сирии 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американские официальные лица.

По информации телеканала, в сирийский порт Тартус были доставлены ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»). Fox News отмечает, что эта поставка ракет из России в Сирию стала самой крупной, информирует РБК.

Кроме того, в сюжете Fox News говорится, что не так давно с российской авиабазы в Сирии было запущено шесть баллистических ракет по позициям бойцов оппозиции. Какая группировка повстанцев подверглась удару, телеканал не сообщает. Также пока неизвестно, пользуется ли она поддержкой США.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы поставках Россией в Сирию 50 баллистических ракет «Точка-У».

«Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — цитирует его слова РИА Новости.