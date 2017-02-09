Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о «пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни».

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.