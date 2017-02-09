Президент Ильхам Алиев считает внутренним делом Азербайджана, события имевшие место в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года и столкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

«Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Мы не претендуем на армянскую территорию, хотя всем прекрасно известно, что нынешняя Армения создана за землях Азербайджана. Но мы не собираемся кому-либо отдавать наши территории. Поэтому апрельские боестолкновения, а также напряженность и столкновения на линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана», — сказал президент на встрече с семьей Национального героя Чингиза Гурбанова.

Ильхам Алиев отметил, что цель очередной декабрьской провокации ясна.

«Потому что в апреле прошлого года армянские вооруженные силы попытались совершить против нас вооруженную провокацию. Но результатом этой провокации были разочарованы. Азербайджанская армия нанесла им такой удар, что они не могут прийти в себя до сегодняшнего дня. После апрельских боев пошатнулась не только армянская армия, но и Армянское государство, генералы потеряли должности, в армянском обществе царила паника, которая продолжается по сегодняшний день», — сказал глава государства.

«Однако все их усилия были напрасны. Очередная диверсия на армяно-азербайджанской границе преследовала цель вовлечь в этот вопрос Организацию договора о коллективной безопасности. И на этот раз не получилось. Потому что Азербайджан еще раз проявил героизм в лице Чингиза Гурбанова. Армения еще раз увидела, что даже один наш военнослужащий может нанести их живой силе невосполнимый ущерб», — добавил президент.