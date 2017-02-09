Взрыв произошел в машинном зале на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени.

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли экстренные службы.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. По данным префектуры, угрозы выброса радиоактивных веществ нет.

Пожарные службы после взрыва на АЭС «Фламанвиль» во Франции в настоящее время локализуют возгорание.

АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.