General view of the operating power plant in Flamanville April 8, 2011. France will carry out an audit of its nuclear reactors in 2011 to re-assess the impact of flooding, earthquakes and power outages combined with breakdown of cooling systems. The audit will include EDF's Flamanville reactor 3, an Areva next-generation EPR currently under construction in northwestern France. REUTERS/Benoit Tessier (FRANCESCI TECH - Tags: ENERGY BUSINESS) - RTR2KZNP

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени.

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли экстренные службы.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты. По данным префектуры, угрозы выброса радиоактивных веществ нет.

Пожарные службы после взрыва на АЭС «Фламанвиль» во Франции в настоящее время локализуют возгорание.

АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.

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