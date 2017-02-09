Российский политолог Олег Кузнецов считает, что Москва применяет двойные стандарты по отношению к защите интересов своих граждан — Александра Лапшина и Дильгама Аскерова.

«Я понимаю, что это звучит очень жестко, но когда поднимается вопрос о Лапшине, то должен подниматься вопрос и об Аскерове. И такой избирательный подход российского МИДа, когда он пытается защищать преступника, и никак не защищает человека, виновность которого вызывает сомнения, это свидетельствует о том, что российский МИД в своей практике исходит из двойных стандартов, хотя все граждане России по Конституции РФ равны перед судом», — заявил О.Кузнецов на пресс-конференции в Баку в четверг, комментируя вопрос, связанный с экстрадицией блогера А.Лапшина и Д.Аскерова, осужденного сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он затруднился сказать, почему МИД РФ «так избирательно защищает права своих граждан за пределами России».

«Министерство юстиции Беларуси полностью выполнило свой профессиональный долг и поставило МИД России, наконец-то, перед фактом того, что оно должно выполнять свою главную конституционную обязанность – защищать всех российских граждан за ее пределами, которые пострадали от действий властей третьих государств, а не делать их лишь в отношении тех преступников, за которых заступается армянское лобби России», — сказал О.Кузнецов.

Он подчеркнул, что А.Лапшин незаконно пересек государственную границу, что является тяжким преступлением.

«Я видел публикации Лапшина в социальных сетях. Он знал, что совершает преступление, и, тем не менее, гордился, кичился, бравировал этим. Соответственно, он преступник. Поэтому он должен отвечать по закону за свои деяния, и в этом нет ничего сверхъественного», — отметил О.Кузнецов.

Политолог также выразил мнение касательно попыток политизировать экстрадицию блогера. «Лапшин никогда не скрывал того, что он по заданию армян издевается над азербайджанским государством. Понятно, что заказчики пытаются политизировать эту ситуацию… Да, в одном из своих статусов он написал, что я нахожусь под номером 15 в «черном списке» МИДа Азербайджана. Теперь я хочу быть под номером один. Да, он будет под номером один в списке тех, кто осужден за незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. Он своего достиг, но не мог представить себе, что его лебединая песня так быстро закончится», — подчеркнул О.Кузнецов.

По его словам, «азербайджанская сторона, наверное, впервые смогла объективно убедить «Интерпол» в том, что человек виновен в совершении данного преступления».

«Причем нарушение государственной границы является тяжким преступлением», — отметил он.