Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами будут осадки, возможен снег. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 февраля ночью температура воздуха составит 0-2 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами возможны осадки, снег. Днем в отдельных районах ожидаются переменные осадки, местами туман. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 0-4 градуса.