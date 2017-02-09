Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7301 манат/$1, сообщили в ЦБА.

Отметим, что после продолжающегося падения курса маната, которое началось с октября 2016 года, в начале февраля национальная валюта незначительно укрепилась. Так, первое резкое падение курса доллара с октября 2016 года было зафиксировано в понедельник, 6 февраля. Центробанк Азербайджана тогда снизил курс доллара с 1,9111 манат до 1,8769 манат.

Официальный курс маната к доллару на сегодня составлял 1,8252 AZN/$1.

По мнению отечественных экономистов, усиление маната можно считать временным явлением и скоро обесценивание национальной валюты продолжится.