Управление Росреестра по Москве обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает Лайф, чиновники выявили хищение двух квартир на последнем этаже дома на улице Петровка. Владелицей одной из них странным образом стала полная тёзка народной артистки Азербайджана Лейлы Шихлинской.

Как установили чиновники, две квартиры стоимостью более 500 миллионов рублей за последний год были переписаны с помощью поддельных документов на несколько лиц. Так, квартира площадью 336 квадратных метров и стоимостью около 250 миллионов рублей досталась некоему Абдулварису М. А вот соседняя квартира площадью около 400 квадратных метров, также расположенная на последнем этаже дома на Петровке, оформлена на Шихлинскую Лейлу Фарруховну.

На момент публикации с самой народной артисткой Лейлой Шихлинской, полная тёзка которой стала обладательницей квартиры, связаться не удалось. Как оказалось, никто из прежних хозяев не обратился с информацией о причинении ущерба. В случае признания сделок недействительными квартира может отойти в собственность государству.