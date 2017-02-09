Действующий игрок сборной Азербайджана хотел повеселиться с девушками, но наутро обнаружил, что проспал уход и жриц любви, и собственных сбережений.

Неприятная история приключилась с гражданином Бразилии в Наримановском районе Баку.

8 февраля в полицию с жалобой обратился известный футболист Финео Де Араужо, 1987 года рождения, который с 2014 года является действующим игроком сборной Азербайджана года по футзалу (Футзальный клуб «Араз – Нахчыван»), сообщили агентству Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Наримановского района.

Жалобщик показал, что стал жертвой кражи и рассказал полицейским об обстоятельствах преступления. По его словам, в ночь на 5 февраля он решил немного повеселиться и пригласил к себе хорошеньких представительниц секс-индустрии. Девушек звали Нурай и Кенуль.

Футболист заплатил каждой по 100 манатов, после чего началось самое настоящее веселье, после чего девушки уложили клиента спать.

Когда Финео очнулся, то девушек в его квартире уже не оказалось. Как и не оказалось и 14 тысяч манатов, которые хранились в доме. В настоящее время оперативники заняты поиском подозреваемых в краже жриц любви и денег, которые последние предположительно прихватили с собой.