Такие денежные суммы уборщик зарабатывает, потому что трудится практически каждый день по 17 часов, включая выходные. При этом основная зарплата мужчины составляет более 56 тысяч долларов в год, еще 14 тысяч долларов он получает от компании в качестве бонусов. К тому же более 162 тысяч Чжану заплатили за переработки, передает НТВ со ссылкой на издание The Sun.

Впрочем, у Чжана нашлись недоброжелатели, которые заявили, что он часто отлынивает от исполнения обязанностей, прячась в каморке во время рабочей смены. По их словам, на записях с камер наблюдения видно, что иногда он проводит в подсобном помещении от 54 до 90 минут. Однако транспортная компания встала на защиту трудолюбивого сотрудника, заявив, что у него есть право на отдых и перерыв. А один из руководителей предприятия заявил, что Чжан ни разу не отказался от работы за все время, проведенное в компании.

Сообщается, что за последние три года уборщик заработал в общей сложности более 680 тысяч долларов.