Министерство иностранных дел Белоруссии заявляет, что страна сделала свой выбор и идеи об исключении ее из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют оснований. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Предложения об исключении Белоруссии из ОДКБ лишены правовых оснований», — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что участие или неучастие в ОДКБ является сугубо добровольным делом, Белоруссия «свой выбор сделала».

8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Белоруссию следует исключить из ОДКБ. Такую точку зрения он высказал после экстрадиции обладателя российского и израильского паспортов Александра Лапшина в Азербайджан.

«Это не первый случай, когда Беларусь демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. Экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку является сделкой в обмен на полученный орден», — сказал Багдасарян в парламенте в среду.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября 2016 года в Баку был награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высшей наградой республики — орденом Гейдара Алиева.