Министерство внутренних дел Азербайджана подало в суд на Мехмана Гусейнова с требованием его ареста.

Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Как отметил адвокат, дело находится в производстве судьи Сураханского районного суда Джейхуна Гадимова.

По словам адвоката, МВД хочет обвинить блогера по статьям УГ АР 147 (клевета) и 148 (оскорбление).

По словам Эльчина Садыгова, им не предоставлено заявление для ознакомления, поэтому он будет требовать переноса суда, назначенного на 10 февраля.

Отметим, что после своего недавнего задержания блогер заявлял: «На меня напали человек 8, заклеили рот, надели на голову мешок, пытали электрошокером и запихали в машину. По дороге меня были и я чувствовал, что из носа идет кровь. Они видимо надеялись, что я стану умолять и просить о пощаде, но я этого не сделал. Меня привезли куда- то, всячески издевались и оскорбляли. Я им заявил, что бы вы со мной не сделали, я от своей работы не откажусь».

Комментируя обвинения блогера и.о. руководителя пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил , что слова Мехмана Гусейнова являются ложью:

«В органах полиции не избивают людей и не бьют их элетрошокером. Мехман Гусейнов все это выдумал, это сказки и клевета. За это сотрудники полиции могут подать в суд на Мехмана, но они демонстрируют свой гуманизм и не делают подобного. Кто такой Мехман Гусейнов, что его так рекламируют? Ежедневно десятки людей задерживают за нарушение порядка и штрафуют. Мехман также был оштрафован за нарушение порядка», — резюмировал Захидов.