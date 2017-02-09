Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирила Мюллера.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Работы по реализации проекта TANAP осуществляются согласно графику, и завершатся в намеченные сроки», — сказал Ильхам Алиев.

Президент высоко оценил финансовую поддержку ВБ глобально важному проекту Южный газовый коридор.

Кроме того, Ильхам Алиев отметил, что при поддержке ВБ в Азербайджане реализуется много важных проектов, подчеркнул их значимость с точки зрения модернизации инфраструктуры. По его словам, развитие инфраструктуры в Азербайджане является важной составляющей нашей государственной политики.

С.Маллер, в свою очередь высоко оценил проводимые в Азербайджане экономические реформы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы диверсификации экономики, увеличение экспортного потенциала Азербайджана в аграрном секторе, реформы в системе образования.