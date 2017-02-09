Увязывание дела Александра Лапшина армянской пропагандой, некоторыми кругами, в частности представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуньей Миятович посредством своего аккаунта в Twitter, cо свободой медиа или же свободой передвижения, полностью безосновательно. Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Возбуждение уголовного дела в отношении Лапшина и его экстрадиция в Азербайджан в соответствии с межгосударственными документами являются торжеством верховенства закона, сказал Гаджиев.

Это также важный шаг и пример предотвращения нарушения норм и принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил официальный представитель МИД.

Гаджиев отметил, что в то же время это является крахом попыток Армении по организации незаконных поездок на оккупированные азербайджанские территории, с грубым нарушением норм и принципов международного права, и превращения впоследствии этих лиц в объект своей грязной пропаганды.

Официальный представитель МИД Азербайджана назвал абсурдными и смехотворными попытки Армении, привлекающей иностранцев к своим преступным деяниям, придать делу Лапшина окраску якобы нарушения свободы медиа и свободы передвижения.

Азербайджан призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович не идти в противовес своему мандату на поводу грязной пропаганды Армении, не преподносить конкретные преступные деяния как «нарушения свободы медиа» и не политизировать их.

«Хотелось бы напомнить представителю ОБСЕ Дунье Миятович о том, как она отклонила провокационные предложения армянской делегации в связи с поездками представителей медиа в зоны конфликта на Кавказской медиа-конференции, проведенной в Тбилиси 6-7 июля 2016 года под ее же председательством», — сказал Гаджиев.

Как сказал Гаджиев, также хотелось бы отметить, что ведение блога никому не дает права нарушать закон или же не наделяет правом на неприкосновенность.

«Более того, уголовное дело, возбужденное против Лапшина, никак не связано с его деятельностью блогера», — сказал официальный представитель МИД Азербайджана.