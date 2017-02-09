«Правительство Армении считает случай с Александром Лапшиным – необычным и нелогичным, посему не может предусмотреть пути предотвращения подобных действий». Такое мнение высказал в парламенте Армении премьер-министр Карен Карапетян, касаясь экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

Отвечая на вопрос депутата Тевана Погосяна, какие шаги должны быть предприняты для предотвращения подробных случаев в дальнейшем, премьер заявил:

«Не могу назвать таких шагов, которые в дальнейшем предотвратят подобные случаи».

Премьер-министр также подчеркнул, что правительство проводит по этому вопросу обсуждения с главой МИД и министром обороны Армении.