Директор департамента МИД России заявил, что они не считают PKK и PYD террористическими организациями.

Как передает «Интерфакс-Россия», об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

«В Москве исходят из того, что Рабочая партия Курдистана (РКК) и действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны (PYD) не являются террористическими организациями. В России эти организации официально не отнесены к террористическим. Это факт, данность такова».

Отметим, несмотря на эту позицию Москвы, Россия и Турция тесно сотрудничают.