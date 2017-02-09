NIKOIL | Bank присоединился к кампании Visa по пластиковым картам премиум класса. При оплате посредством карт NIKOIL | Visa Gold и NIKOIL | Visa Platinum каждому клиенту Банка будут предоставляться скидки от 7,5% до 20% в партнерской сети престижных ресторанов, бутиков одежды, парфюмерных магазинов и супермаркетов. С подробным списком партнеров можно ознакомиться на сайте www.visa.com.az

Так же все обладатели пластиковых карт премиум класса от NIKOIL | Bank-a будут не только располагать современным и престижным платежным средством, но и получат ряд дополнительных преимуществ в виде годового процента на остаток в размере 8% годовых в манатах и 2% в долларах США. Помимо выгодных процентных условий, всем новым обладателям карт данного престижного вида будут предоставлены дополнительные привилегии в виде бесплатных сервисов и услуг таких, как sms-notification и mobile banking. Баланс карт возможно пополнять как онлайн, так и посредством платежных аппаратов Milliön, EasyPay и E-manat.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil