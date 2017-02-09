После размещения в Румынии элементов противоракетной обороны США, она стала страной-форпостом, несущей угрозу безопасности России. Это заявление сделал директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что Бухаресту заявлено об этом в том числе публично.

«Это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество — это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть», — дипломатично призвал к сотрудничеству Бухарест российский дипломат.

При этом, как сообщает «Интерфакс», Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия поведения. При этом Румыния вдохновенно реализует антироссийские санкции.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва продолжит конструктивно сотрудничать с Румынией, несмотря на антироссийскую риторику Бухареста.