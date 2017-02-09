

Жительница Гейчайского района Рагимова Зульфия Али гызы, 1972 года рождения, была убита в собственном доме, расположенном по улице Набережная.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сураханского района.

Тело жертвы было обнаружено учительницей ее девятилетней дочери. Обычно Рагимова забирала дочь из школы сама. А 8 февраля она не пришла за ребенком, поэтому педагог была вынуждена проводить девочку до дома.

При обследовании тела патологоанатомы выяснили, что женщина убита путем удушения. Смерть Рагимовой наступила в районе десяти-одиннадцати утра.

Вскоре оперативники 30-го отделения полиции Сураханского района задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался сожитель женщины – житель Сабирабадского района Паша Джабраилов, 1993 года рождения. Задержанный признался в содеянном. В настоящее время прокуратура района выясняет мотив преступления.