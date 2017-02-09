Почему дело Лапшина так напугало российский истеблишмент?

Как утверждают знатоки, нынешний массовый туризм обязан своим рождением железным дорогам. Именно изобретение паровоза, рельсов, вагонов и т.д. позволило путешествовать с комфортом и просто для удовольствия, дав небывалый толчок развитию гостиниц, отелей, курортов и курортных развлечений и разного рода товаров для путешественников включая даже такую, казалось бы, обыденную вещь, как чемодан, заменивший прежние дорожные сундуки.

Сегодня путешествуют на поездах и самолетах, морских круизных лайнерах и автомобилях. Одни предпочитают билеты в бизнес-класс и отели класса «люкс», другие выбирают лоукостеры и хостелы, третьи предпочитают «автостоп» и рюкзак. А туризм тем временем «расслаивается» на рекреационный, познавательный, «экологический», «гастрономический» и еще Бог знает какой. В числе прочих его разновидностей — еще и «экстремальный» туризм. Для одних это способ безопасно и комфортно пощекотать себе нервы и испытать прилив адреналина, невозможный в своей размеренной «обычной» жизни, где есть, конечно, работа, диван и телевизор, но не хватает острых ощущений. Для других — путь к славе, пусть и в рамках Фейсбук-сообщества: выкладывать в Сеть фотодоказательства своей «крутости» и наслаждаться завистливым восторгом окружающих.

Вот и блоггер Александр Лапшин, обладатель российского, украинского и израильского паспортов, тоже решил устроить себе «экстремальный туризм» для саморекламы. В самом деле, блоггеров-путешестенников сегодня хоть отбавляй, на самом факте поездок, даже в непризнанные страны, уже не прославишься так, как хотелось бы. А вот демонстративно нарушить границы и законы, въехать в страну в нарушение «черного списка», написать на своей странице «я собираюсь еще раз нарушить границы Азербайджана, и вообще меня не устраивает, что я 16-й в «черном списке», я хочу быть там первым!» показалось господину Лапшину лучшим способом саморекламы.

И вроде бы все получилось. С вечера 7 октября информагентства Азербайджана, России, Беларуси, других стран передают фото- и видеокадры, где перепуганный, вмиг растерявший всю свою самоуверенность блоггер в сопровождении одетых в камуфляж азербайджанских оперативников и в наручниках уныло шагает в своей красной стеганой курточке по щегольскому терминалу бакинского международного аэропорта «Гейдар Алиев». Экстрима и адреналина, как говорится, «выше крыши». А уж такое внимание другим блоггерам и не снилось: арест Лапшина комментируют министры иностранных дел, послы, пресс-секретари глав государств…Только вот вряд ли все это так уж радует самого блоггера.

И снова — «географические новости» или Задачи консульские и политические

Как-то несколько лет назад тогдашний посол Великобритании в Азербайджане господин Роджер Томас, беседуя с автором этих строк, вспоминал свою прежнюю дипломатическую работу — в британском консульстве в Стамбуле. И признался: «Я побывал тогда во всех турецких тюрьмах». За решеткой соотечественники господина Томаса оказывались по самым разным причинам, и чаще всего за ДТП. А в обязанности консула входило посещать их в тюрьме, спрашивать, нет ли жалоб на условия содержания…

Вот и теперь глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров лично встретился с послом РФ в нашей стране Дорохиным. «Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. Буквально завтра-послезавтра консул РФ будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь не вижу», — заверил глава МИД Азербайджана в интервью РИА «Новости». По его словам, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. «Ему предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Окончательное решение – это решение суда», — подчеркнул он. После чего заявил прямо: «Меня удивляет и возмущает излишняя политизация данного вопроса. Все время его называют блогером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол».

В самом деле, в Баку постоянно призывают не политизировать вопрос Лапшина. Тем более что все делается в соответствии с законом, а красивые слова насчет «свободы слова», «права на свободу перемещения» и т.д. здесь ни при чем. Как напомнили в МИД Азербайджана, Лапшин, несмотря на предупреждения министерств иностранных дел стран, гражданство которых он имеет, совершил незаконные поездки на оккупированные вооруженными силами Армении азербайджанские территории и выступил с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана. Более того, как указывается в заявлении МИД АР, «Лапшин, зная о включении своего имени в список нежелательных лиц, в июне 2016 года вновь проник на территорию Азербайджана с другим паспортом. Он открыто заявил о том, что совершал эти действия преднамеренно». А так как в действиях Лапшина имеют место открытые призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение границы, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) и объявила его в международный розыск. Дальше уже вступили в силу и ордер Интерпола, и соглашения о правовой помощи, подписанные между Азербайджаном и Беларусью. Так что «правовая папка» в деле Лапшина оказалась увесистой, и сей блогер, фигурально выражаясь, «удара по башке» этой самой «правовой папкой» явно не ждал. Бывает.

Только вот, похоже, сработавшая «правовая папка» в деле Лапшина оказалась неожиданностью не только для самого блоггера.

Здесь, пожалуй, надо немного отвлечься от темы. В цивилизованном мире не только профессиональные дипломаты знают: законы, а тем более границы других государств надо уважать. Но это в цивилизованном мире. А в российском информационном пространстве к государственности бывших союзных республик, а в особенности «южных» и еще «мусульманских», принято относиться с этаким великодержавным пренебрежением, даром что с момента распада СССР прошло уже больше 25 лет, и «географические новости» явно перестали быть новостями. Вот и Лапшину Азербайджан представлялся той страной, чьи законы, как полагал сей блоггер, можно нарушать ради демонстрации собственной мнимой «крутости» и без особых последствий для себя.

А оказалось, что мир устроен совсем не так, как об этом рассказывают журналисты типа Соловьева. Что в этом реальном мире границы и законы Азербайджана тоже надо уважать. Что авторитет Азербайджана за последнее время вырос, и этого авторитета вполне хватило на то, чтобы господин Лапшин был задержан в Минске и экстрадирован в Баку. Да, и еще одна деталь. В современном мире есть такая реальность, как международное право и договоры о правовой помощи. Только вот для кого-то, похоже, оказалось полной неожиданностью, что все эти реалии касаются не только России, но и Азербайджана с Беларусью.

«Политическая истерика» — что за кадром?

В Москве глубоко разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану, будут предпринимать необходимые меры по защите его прав и интересов, эмоционально заявили в МИД РФ.

«Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил: Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия по защите блогера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану.

Только вот за всеми этими заявлениями явно сквозит растерянность. Во-первых, укол в державное самолюбие получился слишком болезненным. С первыми окриками в адрес Беларуси и Азербайджана и эмоциональными требованиями «немедленно освободить российского гражданина» в Москве выступили с того момента, когда «искателю приключений» Лапшину пришлось любоваться пока что белорусским небом в клеточку. Но Минск и Баку эти окрики проигнорировали. Так что теперь наступило малоприятное «во-вторых»: после всей серии громких заявлений, которые были сделаны российскими чиновниками по делу Лапшина, российским споуксменам разного уровня ой как неудобно признавать, что закончились все окрики и заявления по сути дела ничем.

Но куда информативнее здесь реакция того самого «экспертного сообщества». Где известный российский политолог Андрей Епифанцев неожиданно для самого себя банально проговорился, очертив главные «страхи» России. Как заявил он на сайте газеты «Взгляд», «на постсоветском пространстве создан прецедент, когда какая-то страна может осудить и наказать гражданина другой страны за нарушение собственного законодательства, касающегося спорных территорий, и своего спорного видения территориального вопроса. При этом права самой этой страны на данную территорию могут быть не очевидны, ограничены, ее законы – де-факто на нее не распространяться, а исход решения территориального вопроса в пользу этой страны очень сомнителен».

Здесь, конечно, господину Епифанцеву надо бы напомнить: Нагорный Карабах, вопреки надеждам Еревана, никакая не «спорная» территория и не «серая зона». Напомним: у «спорных территорий» свой особый статус, на международных политических картах они обозначаются «нейтральным» белым цветом. Ничего подобного в случае с Нагорным Карабахом не наблюдается. Мировое сообщество, включая, кстати, и Россию, признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Что же до громких заявлений типа «азербайджанские законы де-факто на Нагорный Карабах не распространяются», так в ноябре 1941 года советские законы де-факто не распространялись даже на подмосковные Химки, находившиеся под гитлеровской оккупацией. Что ни в коей мере не поколебало права СССР восстановить свой суверенитет над этими территориями военной силой. Главная причина российского беспокойства в другом. Как заявил Епифанцев, «если этот случай сойдет его организаторам с рук, то теперь разные государства могут начать преследовать десятки и сотни тысяч российских граждан по миру на основании запросов Интерполу по посещению ими серых зон, типа непризнанных государств или оспариваемых территорий, и выдавать иным странам, претендующим на принадлежность этих территорий себе. И не надо считать, что дело ограничивается лишь Нагорным Карабахом. С таким же успехом выдачи российских граждан могут начать требовать Латвия – за посещение Пыталовского района, Япония – за посещение Курил, Украина – Крыма, или Грузия – за посещение Абхазии и Южной Осетии».

Здесь, конечно, логично поинтересоваться: а может быть, на чужие захваченные земли действительно не стоит ездить? А если серьезно, то повторим еще раз: ни Крым, ни Абхазия, ни Южная Осетия, ни Карабах не считаются «серыми», «оспариваемыми» или еще какими «зонами». Их международный статус ясен: это оккупированные территории, захваченные военной силой. Другой вопрос, что еще недавно в РФ были уверены: рвать на части территории соседних стран можно совершенно безнаказанно. Уже после «крымских» и «донбасских» санкций уверенности поубавилось. А теперь «дело блоггера Лапшина» не оставило сомнений: тем, кого в детстве родители не научили не пользоваться ворованным, за такой вот «туризм с политическим подтекстом» тоже может, как выражаются в среде продвинутых блоггеров, «прилететь». Той самой «правовой папкой по башке».

И уж совсем карикатурно выглядит здесь позиция Армении.

Ереван боится за «провокационный туризм»

Справедливости ради, нешуточную активность в «деле Лапшина» представители Армении развернули с самого начала. Ябедничали в Совете Европы, пытались мобилизовать неправительственные организации, апеллировали к свободе слова и в глубине души не сомневались, что этого «большого друга Армении» в конце концов вызволит Россия, но завтра ереванские дипломаты будут иметь все основания заявлять, что это они спасли «смелого блогера от азербайджанских застенков».

А теперь вместо желанной дипломатической победы получился, пардон, «облом». Да еще к тому же Азербайджан умело и уверенно защитил свои интересы на «белорусском поле», в стране, которая, как и Армения, входит в состав ОДКБ и ЕАЭС. К такому политическому и дипломатическому успеху Азербайджана в Ереване оказались не готовы. И что теперь делать?

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян продолжает старый рефрен: «Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией». Правда, «демократия» в понимании господина Балаяна почему-то оказалась эквивалентной непризнанию чужих границ, но это уже издержки ереванской логики. А затем банально проговорился: дескать, в МИД Армении уверены, что «поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится». Ну не признавать же вслух, что теперь будет куда как труднее найти желающих посетить Карабах, потому как за этот провокационный «туризм» вполне реально схлопотать реальный срок!

Однако самое интересное началось потом. Когда у посольства Беларуси в Армении появился шумный и крикливый пикет. Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян во время акции протеста перед зданием белорусского посольства в Ереване призвал посла покинуть страну. Кроме того, Пашинян потребовал от властей Армении отозвать армянского посла из Минска. А кое-кто потребовал даже…вывести Беларусь из состава ОДКБ и ЕАЭС.

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться: в Ереване всерьез уверены, что этот вопрос будет решать Армения? Причем единолично? И, как бы это помягче выразиться, на фоне нынешней непростой ситуации в отношениях Москвы и Минска, где дело Лапшина -далеко не самая большая проблема, РФ не хватает для полного счастья только ереванских кульбитов, а Армения для нее — союзник более ценный, чем Беларусь?

Во всяком случае, показательно, что на фоне всеобщей истерики глава МИД Армении Эдвард Налбандян в парламенте Армении, проявив прямо-таки чудеса словесной эквилибристики, изрек: «Может быть Азербайджан, вовлекая в эти схемы другие страны, пытается таким образом навредить Армении. У Азербайджана «сдали нервы», и сейчас он пытается вывести из равновесия других. Мы не должны поддаваться на провокации». В переводе это означает, что Армения «дело Лапшина» уже проиграла, и сегодня ей лучше воздержаться от резких шагов, чтобы не навредить самой себе. Другое дело, что проигрывать всегда обидно, а признавать свой проигрыш вслух ой как не хочется.

Нурани, специально для «Minval.az»