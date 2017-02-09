Цех по производству рубашек введен в эксплуатацию при фабрике Akkord Tekstil в городе Агстафа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Исполнительной власти города.

Ежемесячный объем производства цеха составит 15 тыс. рубашек.

«Akkord Tekstil планирует заключить контракт с итальянской Elle Elle Srl с целью экспорта в Италию ежемесячно 5 тыс. рубашек под брендом Made in Azerbaijan», — отметили в ИВ.

Кроме этого, Akkord Tekstil планирует наладить экспорт своей продукции в Россию, Чехию и другие страны.

Akkord Tekstil входит в инвестиционную корпорацию Akkord Senaye Tikinti.

Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti была учреждена в августе 2010 года. Ее акционерами являются одно юридическое лицо и два физических лица. Уставный капитал корпорации равен 84 млн 1,785 тыс. манатов. Корпорация занимается в двух сегментах – строительство и производство. В частности, она занимается производством различных строительных материалов, является подрядчиком ряда проектов по строительству дорожно-транспортной инфраструктуры. Компания также занимается строительством жилых комплексов в Баку и Абшеронском полуострове.