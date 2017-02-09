Мать экстрадированного в Баку из Минска блогера Александра Лапшина, Белла Лапшин, в интервью азербайджанской службе ВВС охарактеризовала поступок сына «бездумным».

Напомним, Лапшину грозит до восьми лет тюрьмы за нарушение государственной границы Азербайджана и призывы, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны.

Белла Лапшин также отметила, что намерена в ближайшее время приехать в Азербайджан. По ее словам, об экстрадиции сына она узнала из СМИ.

Мать арестованного блогера обратилась к правительству Азербайджана с просьбой о снисхождении: «Я прошу милосердия в связи с делом сына. Я попробую встретиться с ним. Умоляю, простите его и помилуйте», — сказала Белла Лапшин.