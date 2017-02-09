Член палаты представителей США демократ Тед Лью сообщил, что подготовил законопроект, в соответствии с которым в Белом доме должен работать штатный психиатр, передает РИА Новости со ссылкой на газету Huffington Post.

«Если есть какие-то вопросы по поводу душевного здоровья президента США, что может быть более удачным способом обеспечить лечение президента?» — заявил Лью газете.

Конгрессмен обратил внимание на использование президентом слов «смерть и разрушение», «фейковые новости» и «зло» и добавил, что размещать твиты на эти темы круглые сутки «ненормально».

Лью сообщил, что представит свой законопроект уже на следующей неделе.