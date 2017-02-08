«Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные земли Азербайджана, представивший в своем блоге Нагорный Карабах в качестве независимой республики, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, а также устраивающий интриги, экстрадирован из Минска в Баку. Это делает честь Азербайджану, я одобряю эту экстрадицию».

Об этом заявил председатель Парити народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев. Он отметил, что провокатор должен получить самое суровое наказание, независимо от личности и наличия гражданства сильного государства:

«В том числе и над Лапшиным должен пройти справедливый суд без всяких уступок. Мы боремся за демократию и свободу в Азербайджане. В Беларуси тоже есть проблемы в этих сферах. Я высоко оцениваю этот шаг белорусского государства и выражаю благодарность президенту Александру Лукашенко. Также выражаю благодарность азербайджанской стороне, которая вела переговоры с Республикой Беларусь, в том числе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который проявил принципиальность в этом вопросе».

Рази Нуруллаев надеется на то, что Лапшин отбудет как минимум значительную часть наказания в Азербайджане, и не будет выдан другой стороне. По словам Рази Нуруллаева, было бы хорошо, если бы суд над Лапшиным показывался бы в прямом эфире на азербайджанском телевидении на азербайджанском, русском и английском языках:

«Это было бы самым достойным ответом агрессору Армении и устраивающим провокации ее покровителям. В действиях этого вероломного провокатора Лапшина имеются открытые призывы против Азербайджана, он незаконно перешел границу. Пусть справедливый суд решает его судьбу».