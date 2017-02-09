В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Miami Herald, сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме.

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая «убила невинных людей по всему миру». Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что «не мы начали против вас войну» в день терактов. По его утверждению, это сделали «вы сами и ваши диктаторы в нашей стране».

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к «голове змеи» и президенту «страны угнетения и тирании».

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда. В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.