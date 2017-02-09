Вооруженные формирования Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 34 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Алибейли, Агбулаг и Агдам Товузского района, на безымянных высотах и в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.