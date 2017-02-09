В центре Екатеринбурга на улице Репина построят большую мечеть площадью 1400 квадратных метров. Это стало возможным благодаря тому, что региональная общественная организация «Азербайджан» выиграла в Арбитражном суде Свердловской области иск к мингосимуществу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«Азербайджан» получил земельный участок 2008 квадратных метров на улице Репина в 2011 году. Договор был заключен с администрацией Екатеринбурга, однако в 2016 году мэрия решила от него отказаться. В качестве аргумента прозвучало, что разрешение на строительство не получено, работы на участке не ведутся, а задолженность по аренде составляет около 9 тыс. рублей. Мингосуимущество отказалось продлевать договор аренды, но «Азербайджан» оспорил решение в суде и потребовал возобновить аренду на неопределенный срок.