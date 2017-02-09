TOPSHOTS A missile is launched by an "Iron Dome" battery, a short-range missile defence system designed to intercept and destroy incoming short-range rockets and artillery shells, on July 9, 2014 in the southern Israeli city of Ashdod, neighboring the Gaza Strip. The Israeli air force bombed 160 targets in the Gaza Strip overnight as it pressed a widescale campaign to stop volleys of Palestinian rocket fire, an army official said. AFP PHOTO/DAVID BUIMOVITCH

Израильская ПРО перехватила несколько ракет, которые были выпущены с территории принадлежащего Египту Синайского полуострова.

Как передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в курортном городе Эйлате и его окрестностях.

«Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила несколько из них», — говорят военные.

«Информации о пострадавших не поступало. Наши силы прочесывают местность», — сказано в сообщении.

Самый южный город Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.