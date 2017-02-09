Азербайджан не сделал ничего из ряда вон выходящего, добившись выдачи блогера Александра Лапшина, внесенного в «черный список» Министерства иностранных дел АР. Об этом в интервью Sputnik Азербайджан заявил эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

По его словам, действия азербайджанской стороны объясняются как в правовом аспекте, так и в политическом.

«С 1994 года между Минском и Азербайджаном, в том числе и со всеми странами СНГ, заключено соглашение о правовой помощи. Согласно договору, все страны обязуются выполнять требования документа, в частности в отношении розыска подозреваемых, обвиняемых лиц, экстрадиции осужденных и тому подобное. В данном случае Минск выполнил те международные обязательства, которые он непосредственно взял на себя», — отметил Салимов.

Политический аспект же заключается в том, что экстрадиция Лапшина была также осуществлена из принципиальных позиций руководителей Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко. Кроме взаимного политического уважения лидеров здесь действуют и политические устремления двух государств. Прежде всего, они направлены на выполнение всех предписаний правового характера в отношении Нагорного Карабаха, без которого нельзя говорить о выполнении решений Совета безопасности ООН.

«Нагорный Карабах расположен на территории Азербайджана. Есть нормы Уголовного кодекса АР о незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. До сих пор многие не могут понять, что Азербайджан не выступает категорически против посещения Нагорного Карабаха. Азербайджан заявляет, что посещение территории Нагорного Карабаха должно соответствовать закону и не нарушать требований УК АР», — заявил эксперт.

Поэтому я здесь вижу только то, что лидеры Азербайджана и Беларуси продемонстрировали политическую уверенность в урегулировании процесса. Не думаю, что в отношении Лапшина назначат чрезмерно жесткое наказание. Скорее всего, президент Азербайджана проявит гуманизм в отношении него», — заявил профессор Салимов.

Салимов указал: принятые меры показывают, что Азербайджан призывает к соблюдению законности всех. Эксперт убежден, что здесь нужна последовательность Азербайджана. Например, необходимо принять меры в отношении предприятий, которые действуют на территории Нагорного Карабаха и работают с иностранными инвесторами: «Непринятие правовых мер по пресечению деятельности в отношении как предприятий, так и иностранных инвесторов, работающих с ними, со стороны МИД и Министерства экономики АР автоматически означает, что мы признаем экономическую независимость Нагорного Карабаха. МИД АР должен подойти к этому вопросу очень и очень серьезно на экспертном уровне. Это сложно, потому что ни одно решение по Карабаху не действует. Но, тем не менее, на экспертном уровне МИД имеет возможность сегодня разработать соответствующую программу совместно с Минэкономики. Отсутствие данной программы говорит о том, что позиция Азербайджана будет выглядеть непринципиальной в столь важном вопросе».

Салимов отметил, что действия вокруг Лапшина косвенно повлияют на решение Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

«До сих пор Минская группа ОБСЕ говорила о прекращении вооруженного столкновения, но не предпринимала никаких мер правового характера по позитивному разрешению конфликта. А выдача Лапшина к этой категории и относится. Ведь мы не знаем, какую роль выполняет Лапшин по Карабаху, с какими спецслужбами он сотрудничает. Тут интересы третьей стороны, скорее всего, были реализованы через Лапшина», — сказал он.

«Я думаю, что политическая элита России понимает это. В данных провокационных процессах задействована армянская диаспора, которая насчитывает в мире более 380 организаций. Российские лидеры понимают, к чему может привести возобновление конфликта в Нагорном Карабахе. И фактически Азербайджан сегодня является заложником интересов третьих сил по Карабаху. Российские аналитики, исходя из национальных интересов, сейчас должны выстроить прагматичную программу, а Лапшин — это только повод», — отметил Салимов.