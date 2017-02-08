Президент США Дональд Трамп закончил формирование своего кабинета. Согласно информации Ленты.ру, сообщение об этом размещено в среду, 8 февраля, на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня официально назвал 24 человека, которые будут служить вместе с ним в его кабинете», — сказано в публикации.

Среди тех, кто вошел в состав кабинета Трампа, — вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс, глава национальной разведки Даниэль Коутс, директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео, а также министры обороны Джеймс Мэттис, внутренних дел Райан Зинке, сельского хозяйства Сонни Пердью, торговли Уилбур Росс, труда Эндрю Паздер, здравоохранения Томас Прайс, транспорта Элейн Лан Чао, энергетики Джеймс Перри, образования Элизабет Девос и другие.