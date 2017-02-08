Защита территориальной целостности Сирии является принципиальным вопросом для Турции, и она не приемлет никаких предложений, которые могут привести к расколу в соседней стране, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV, комментируя «проект конституции» Сирии, разговоры о котором возникли после переговоров в Астане, передает Анадолу.

«Переговоры в Астане прошли достаточно прозрачно. Рамки указанного вопроса были очерчены в ходе переговоров президентов Турции и России — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина», — сказал Калын.

По его словам, вторым принципиальным вопросом для Турции является отказ от раздробления сирийской оппозиции.

«Анкара выступает против того, чтобы к сирийской оппозиции причислялись нелегальные группировки, а также отказа признавать оппозицию или сотрудничать с ней», — сказал пресс-секретарь.

По словам Калына, Турция с самого начала выступала против участия террористической организации PYD (ответвление РПК в Сирии) в переговорах в Астане, и это условие было выполнено.

«Следовательно, все то, о чем говорилось после переговоров в Астане, не является частью официального процесса. Впредь переговоры будут продолжены в рамках принципов, изложенных на встрече в Астане. Каких-либо сомнений по этому вопросу нет. Мы координируем его с Россией и международной коалицией», — отметил пресс-секретарь.