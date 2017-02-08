Россия и Азербайджан имеют множество направлений для сотрудничества в космосе, среди них – мониторинг экосистемы Каспийского моря, рассказал в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» имени С. П. Королева, научный руководитель факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Соловьев.
«В частности, мы ведем работы, связанные с миграциями осетровых на Каспии. На Международной космической станции сейчас проходит международный эксперимент «Икарус» совместно с Европой, в рамках которого с помощью разного рода аппаратуры дистанционного зондирования и фотографирования поверхности, а также навигационных систем ГЛОНАСС на земле фиксируется перемещение подвижных объектов. Это могут быть птицы, рыбы, животные. Слежение за их движением – миграцией, полетами – имеет очень большое значение по множеству причин, среди них – безопасность аэропортов, предупреждение эпидемий, и так далее. С точки зрения сотрудничества с Академией наук Азербайджана есть тема проведения многоплановых исследований о том, как мигрируют осетровые между Азербайджаном, Россией и Ираном», — поведал ученый.
Не менее важны и работы по обеспечению экологической безопасности Каспия. «Речь идет об устранении разливов нефти. Есть такие штаммы бактерий, получаемые только в космосе, в условиях невесомости, которые на земле будут поедать нефть, снижая необходимость очистных работ, ведь они сами будут очищать воду. Более того, выбросы этих бактерий полезны для зеленых насаждений, не являясь азотными удобрениями. В Подмосковье и в районе Самары уже проводились подобные эксперименты, и бактерии очистили от загрязнения нефтью, бензином, маслом и мазутом почву так, что на ней начала расти трава», — рассказал Владимир Соловьев.
Научный руководитель факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова добавил, что внедрение новых технологий не всегда происходит гладко. По его словам, исследования по этим бактериями проводились около семи лет назад, но до сих пор их не применяют массово — только на фоновых участках. «Здесь существует парадокс: институтам Роскосмоса, институтам РАН законодательным образом запрещено проводить внедрение в промышленность. Это внедрение, по крайней мере в области научной работы в космосе, возложено на федеральные органы», — уточнил он.