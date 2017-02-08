Россия и Азербайджан имеют множество направлений для сотрудничества в космосе, среди них – мониторинг экосистемы Каспийского моря, рассказал в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» член-корреспондент РАН, первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» имени С. П. Королева, научный руководитель факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Соловьев.

«В частности, мы ведем работы, связанные с миграциями осетровых на Каспии. На Международной космической станции сейчас проходит международный эксперимент «Икарус» совместно с Европой, в рамках которого с помощью разного рода аппаратуры дистанционного зондирования и фотографирования поверхности, а также навигационных систем ГЛОНАСС на земле фиксируется перемещение подвижных объектов. Это могут быть птицы, рыбы, животные. Слежение за их движением – миграцией, полетами – имеет очень большое значение по множеству причин, среди них – безопасность аэропортов, предупреждение эпидемий, и так далее. С точки зрения сотрудничества с Академией наук Азербайджана есть тема проведения многоплановых исследований о том, как мигрируют осетровые между Азербайджаном, Россией и Ираном», — поведал ученый.