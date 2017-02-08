Министерство обороны Азербайджана распространило видео, на котором запечатлено уничтожение диверсионной группы вооруженных сил Армении.

На видео видно, как подразделения ВС Азербайджана открывают огонь по армянской диверсионной группе, как члены группы в панике бегут, уносят убитых и раненых в автомобиль, а также момент уничтожения военного транспортного средства.

Напомним, седьмого февраля начиная с 16:55 подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений фронта вели обстрелы позиций азербайджанской армии на передовой из крупнокалиберных пулеметов, минометов и артиллерии, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер были уничтожены инженерные сооружения и огневые точки врага.

Предполагается, что обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных подразделений преследовал цель отвлечь внимание от попытки осуществить диверсию в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении министерства.

Однако в результате бдительности азербайджанских вооруженных подразделений действия врага были выявлены заранее. В результате осуществленных мер враг отступил, неся потери.