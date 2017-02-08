В Сабунчинском районном суде во второй половине дня продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на заседании под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова на вопросы адвокатов председатель муниципалитета Кюрдемирского района Нофель Гасымов. Сообщил, что показания данные им на следствии инспирированы. Он, опроверг показания и сообщил, что не знал А.Човдарова и про то, что он кому-то угрожал.

Затем на заседании дал показания в качестве потерпевшего бывший руководитель Сабаильского филиала ОАО «Техникабанк» Элтон Алиев.

Он отметил, что в 2007 году его пригласили в МНБ и отвели на какой-то этаж в здании. Там его допрашивали. Потом ему стало известно, что сотрудники МНБ просили у его отца 500 тысяч долларов, а тот дал А.Човдарову 350 тысяч долларов.

А.Човдаров опроверг показания свидетеля. Он отметил, что в то время он работал в Антитеррористическом центре на первом этаже. У этого центра не было никаких связей с банками.

Процесс продолжится 13 февраля.