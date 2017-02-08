«Экстрадиция Александра Лапшина это успех и показатель силы Азербайджана. Экстрадиция Лапшина также служит укреплению авторитета азербайджанского правительства»

Об этом заявил известный политолог, генеральный директор Института политических исследований России Сергей Марков в интервью агентству АПА.

С.Марков сообщил, что руководство Азербайджана категорически настаивает на исполнении законов страны: «По законодательству Азербайджана, посещение региона Нагорного Карабах незаконно. Лапшин нарушил этот закон, и мало того, он хвалился этим нарушением закона в социальных сетях. После посещения Нагорного Карабаха он вновь въехал в Азербайджан по другому паспорту и демонстративно хвастался этим в социальных сетях, даже приступил к сбору средств на очередную поездку в Нагорный Карабах. После всего этого Азербайджан объявил его в розыск».

Российский политолог подчеркнул, что каждый человек, независимо гражданином какой страны он является, должен уважать законы Азербайджанской Республики: «В Азербайджане есть законы. Азербайджан ведет борьбу за оккупированный Нагорный Карабах. Одна из обязанностей Азербайджана — не допускать посещения иностранцами Нагорного Карабаха. Считаю, что инцидент с Лапшиным будет уроком для тех, кто совершил визит в Нагорный Карабах, и кто хотел поехать туда, и число ездящих в регион сократится».

С.Марков также внес ясность в вопрос о том, повлияет ли инцидент с Лапшиным на отношения между Москвой и Баку. По его словам, отношения между двумя странами в настоящее время находятся на высоком уровне: «Не верю, что этот инцидент не скажется на двусторонних отношениях. В случае, если Лапшин до конца отбудет наказание в азербайджанской тюрьме, то это, возможно, может оказать отрицательное влияние на российско-азербайджанские отношения. По-моему, после того, как ему будет зачитан приговор, он или будет помилован, или экстрадирован в Россию для отбывания оставшегося срока наказания. Этот шаг послужит еще большему укреплению двусторонних отношений».